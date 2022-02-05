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Аноним «заминировал» самолёты и терминал в Шереметьево

14:08, 05 февраля 2022
Аноним «заминировал» самолёты и терминал в Шереметьево Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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На пульт экстренных служб поступило сообщение от неизвестного о минировании четырёх самолётов и помещения в терминале В московского аэропорта Шереметьево, передаёт РИА Новости.

Аэропорт Шереметьево: поступило анонимное сообщение о минировании четырех рейсов и помещения общего пользования терминала В, — сказал собеседник агентства.

Правоохранительные органы проверяют информацию и обследуют терминал.

Ранее пресс-служба администрации Владивостока сообщила о том, что полиция проверила больше 50 школ на предмет наличия взрывных устройств после получения нескольких сообщений о минировании зданий. Это не первый случай массового «минирования» школ в регионах Дальнего Востока. Так, например, на Сахалине на прошлой неделе поступало множество сообщений о том, что различные учебные заведения заминированы. Следователи проводят проверку по всем инцидентам.

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