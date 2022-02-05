Аноним «заминировал» самолёты и терминал в Шереметьево

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Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о нарушении техники безопасности после гибели человека в Углегорском районе Сахалинской области в результате схода лавины. Инцидент произошёл в ходе работ по демонтажу трубы на территории Солнцевского угольного разреза. В результате ЧП двое рабочих оказались под снегом, один из них погиб, сообщается на сайте Следственного комитета по Сахалинской области.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». На место происшествия выехал и. о. руководителя СО...