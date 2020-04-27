Пострадавший в бойне в супермаркете в Техасе умер спустя девять месяцев

https://static.news.ru/photo/4fc2a54a-884d-11ea-b745-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Angel Juarez/Global Look Press

Число жертв массового убийства, совершённого 3 августа 2019 года 21-летним Патриком Крузиусом в супермаркете Walmart в Техасе, возросло до 23 человек. В медицинском центре Del Sol в Эль-Пасо вечером 25 апреля скончался футбольный тренер Гильермо Гарсиа.

В госпитале рассказали, что мужчина оставался последним из пациентов, поступивших к ним после кровавой бойни.

С тяжёлым сердцем сообщаем, что после почти девятимесячного боя Гильермо Гарсиа, наш последний оставшийся пациент, которого лечили после стрельбы в Эль-Пасо, скончался, — заявил главный исполнительный директор больницы Дэвид Шримп.

El Paso Walmart shooting victim dies, raising death toll to 23 https://t.co/rmQNt7pMrp pic.twitter.com/zafNrdf97R — CBS News (@CBSNews) April 27, 2020

Гарсиа перенёс несколько операций, одна из выпущенных стрелком пуль попала ему в позвоночник. В момент расправы мужчина вместе с супругой и двумя дочерьми находился у магазина. Они собирали пожертвования для футбольной команды, в которой играла его дочь и которую он помогал тренировать. При стрельбе была ранена жена Гильермо Джессика, её выписали из госпиталя после прохождения курса лечения.

В начале августа 2019 года житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо неподалёку от границы с Мексикой. В результате происшествия погибли 23 человека, более 20 получили ранения.

Среди жертв 21-летнего Патрика Крузиуса оказались мексиканцы. Молодой человек признался, что его целью были именно они. Граждане Мексики подали иск к Walmart, указав, что компания не предприняла необходимых для защиты покупателей мер.

После массового убийства в Эль-Пасо президент США Дональд Трамп поручил Минюсту разработать законопроект, согласно которому в стране будет введена смертная казнь за преступления, основанные на почве нетерпимости, сообщал NEWS.ru.