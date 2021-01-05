Пострадавший при обрушении на Камчатке ребёнок находится в реанимации

https://static.news.ru/photo/454f89f0-50cc-11eb-a60d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ребёнок, пострадавший в результате обрушения глыбы льда на Вилючинском водопаде, находится в реанимации. Состояние мальчика 2010 года рождения оценивается как тяжёлое. Об этом сообщили представители пресс-службы краевого правительства.

Утром 7 января на группу людей сошёл лёд на Вилючинском водопаде на Камчатке. По некоторым данным, туристическая группа, попавшая под сход льда, не была зарегистрирована. Один человек погиб. Ранее сообщалось, что под завалами могут находиться четыре человека.

Позднее выяснилось, что в больницу после ЧП доставили двоих. Один из пострадавших — ребёнок. Как сообщила заместитель министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова, мальчик получил сочетанную травму головы, позвоночника и грудной клетки.

Вместе с ребёнком в больнице находится отец. Накануне они прилетели из Владивостока. Мужчина 1969 года рождения получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы, его состояние оценивается как средней степени тяжести, — цитируются слова Волковой на сайте правительства.

Поиски остальных членов группы продолжаются.

Как ранее передавал NEWS.ru, спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали группу туристов из природного парка «Ергаки» в Хакасии. Люди совершали переход по хребту Арадан.