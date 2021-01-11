Пострадавший из-за схода лавины в Норильске подросток пришёл в сознание

https://static.news.ru/photo/01dea800-5404-11eb-8bd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подросток, пострадавший в результате схода лавины в Норильске, пришёл в сознание, следует из сообщения пресс-службы регионального Минздрава.

Он в сознании. Кушать начал, — говорится в сообщении, передаёт ТАСС.

Спасатели обнаружили подростка под завалами 8 января после схода лавины на горнолыжной базе «Гора Отдельная» в Норильске. 9 января медики информировали, что молодой человек находится в реанимации, его состояние оценивалось как тяжёлое. В результате схода лавины погибли родители подростка и его полуторагодовалый брат. 10 января пострадавшего сняли с искусственной вентиляции лёгких.

Как стало известно, родители подростка и его брат будут похоронены в городе Грязи. В настоящее время местные власти прорабатывают данный вопрос.

8 января около 20:30 мск в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в Норильске лавина засыпала четыре строения, в которых находились люди. Спасатели сначала обнаружили 14-летнего подростка, позднее были найдены тела 38-летней женщины, её полуторагодовалого ребёнка и 45-летнего супруга. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 10 января в Норильске было объявлено траурным днём.

Ранее NEWS.ru писал, что Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) не сразу сообщила в МЧС РФ о сходе лавины на горнолыжном курорте в Норильске.