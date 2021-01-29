Пострадавших в ДТП под Самарой подключили к аппаратам ИВЛ

Шестеро пострадавших в ДТП в Самарской области подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом рассказал глава регионального Минздрава Армен Бенян.
Он пояснил, что в настоящее время в Сызранской центральной городской больнице находятся 10 пострадавших в аварии. Восемь из них в тяжёлом состоянии, они помещены в реанимацию.
Чиновник отметил, что всем пострадавшим сделаны необходимые хирургические операции, проводится интенсивная и противошоковая терапия. При этом глава ведомства добавил, что риск потери пациентов будет сохраняться на протяжении двух недель — в период политравмы, который является самым критическим,
ДТП произошло 29 января на 873-м километре автотрассы М-5 «Урал» в районе села Заборовки Сызранского района. Там столкнулись грузовик DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen. В результате погибли 12 человек.
Как писал NEWS.ru, 31 января объявлен днём траура по погибшим в ДТП в Самарской и Ульяновской областях. В последней проживали 10 жертв трагедии.