Пострадавших при жёсткой посадке вертолёта в Башкирии госпитализировали

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Пострадавшие при жёсткой посадке частного вертолёта в Башкирии госпитализированы. Их состояние оценивают медики. Сообщение пресс-службы Центрального межрегионального СУ на транспорте СК РФ передаёт ТАСС.

Пострадавших госпитализировали, их состояние оценивают медики, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Благовещенском районе Башкирии совершил жёсткую посадку вертолёт Eurocopter AS350. Он направлялся по маршруту из Уфы в село Павловка Нуримановского района. На борту находились двое пассажиров и пилот.

По предварительным данным, один человек погиб, двое пострадали, пожара после посадки не произошло.

В качестве возможной причины происшествия называется техническая неполадка.