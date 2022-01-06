Пострадавших при жёсткой посадке вертолёта в Башкирии госпитализировали
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
02:47, 07 января 2022
Фото: dorozhniki150.ru
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Пострадавшие при жёсткой посадке частного вертолёта в Башкирии госпитализированы. Их состояние оценивают медики. Сообщение пресс-службы Центрального межрегионального СУ на транспорте СК РФ передаёт ТАСС.
Пострадавших госпитализировали, их состояние оценивают медики, — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в Благовещенском районе Башкирии совершил жёсткую посадку вертолёт Eurocopter AS350. Он направлялся по маршруту из Уфы в село Павловка Нуримановского района. На борту находились двое пассажиров и пилот.
По предварительным данным, один человек погиб, двое пострадали, пожара после посадки не произошло.
В качестве возможной причины происшествия называется техническая неполадка.