https://static.news.ru/photo/835508d4-d7af-11e9-97c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Ответственность владельца автобуса, столкнувшегося с грузовиком под Ярославлем, застрахована в компании ВСК.

Согласно данным Национального союза страховщиков ответственности, попавший в аварию автомобиль принадлежит Ярославскому автотранспортному предприятию.

По закону об обязательном страховании ответственности перевозчика выплата родственникам погибших пассажиров на транспорте составляет 2,025 млн рублей. Размер компенсации пострадавшим определяется по тяжести полученных травм, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что участок дороги в Ярославской области, где произошло ДТП с восемью погибшими, был отремонтирован месяц назад. Асфальт уложили на участке практически в полкилометра. Качество ремонта нареканий у служб технического надзора не вызывает.

ДТП произошло на 20-м км дороги Ярославль — Заячий Холм — Иваново. Виновник аварии — водитель грузовика MAN — выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом. В результате восемь человек погибли и 29 пострадали. По факту произошедшего возбуждены сразу два уголовных дела.