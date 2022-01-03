Врач рассказал о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Белоруссии

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В Витебской областной клинической больнице находятся 42 человека, пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в Белоруссии. Их состояние стабилизировано, они находятся под наблюдением медиков. Двое туристов из России остаются в тяжёлом состоянии, приводит пресс-служба Минздрава республики слова главврача медучреждения Евгения Матусевича.

В больнице находятся 42 пациента. Состояние пациентов стабилизировано, они проходят все необходимые лечебные мероприятия. Два пациента в тяжёлом состоянии, продолжается интенсивная терапия, — сказал он.

По словам главврача больницы, часть пациентов прошла все необходимые лечебные мероприятия и готовится к выписке.

Ранее сообщалось, что в Витебской области туристический автобус Scania, в котором были преимущественно российские граждане, столкнулся с автомобилем Renault. В результате ДТП автобус опрокинулся, а 31-летний водитель легковой машины погиб на месте.

В Минздраве Белоруссии заявили, что в аварии пострадал 41 россиянин. Шестеро находились в тяжёлом состоянии, 18 — средней тяжести, остальные — лёгкой степени.

Пресс-секретарь дипмиссии России в республике Алексей Маскалев сообщил, что российские дипломаты поддерживают контакт с компетентными органами Белоруссии по данной ситуации. По его словам, предпринимаются необходимые усилия для оказания помощи российским гражданам.