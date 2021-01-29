Пострадавшего в ДТП под Самарой ребёнка доставили в областную больницу

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Полугодовалого ребёнка, который получил травмы в ДТП в Самарской области, перевели в областную больницу, сообщили в региональном Минздраве.

Согласно данным ведомства, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжёлое.

10 пострадавших находятся под наблюдением медработников в Сызранской больнице, состояние двоих оценивается как средней степени тяжести, остальные находятся в тяжёлом состоянии, — говорится в сообщении.

В настоящее время пять пациентов готовят для эвакуации в другие больницы, где им предоставят специализированную помощь, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Ульяновской области Сергей Морозов объявил 31 января днём траура после ДТП с микроавтобусом под Самарой. По его словам, из 12 погибших в аварии 10 являются жителями региона.

Авария произошла 29 января на 873-м км автотрассы М5 «Урал» в районе села Заборовка Сызранского района. На дороге столкнулись большегруз DAF, легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус Citroen. В результате погибли 12 человек. Большинство травмированных получили множественные повреждения: черепно-мозговые, повреждения живота, груди и конечностей.