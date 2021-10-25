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Пострадавшая в Набережных Челнах девушка пережила клиническую смерть

22:50, 25 октября 2021
Пострадавшая в Набережных Челнах девушка пережила клиническую смерть Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
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Пострадавшая при обрушении в жилом доме в Набережных Челнах девушка была доставлена в больницу в состоянии клинической смерти. В настоящее время она находится в крайне тяжёлом состоянии. У неё диагностированы многочисленные травмы. Также 50% ожогов тела получил пострадавший в результате происшествия мужчина. Об этом сообщил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков, его слова приводит РИА Новости.

Пострадавшая в крайне тяжелом состоянии, доставлена в состоянии клинической смерти. Она выведена из этого состояния, сейчас идет операция, состояние крайне тяжелое, — сообщил министр.

По словам Садыкова, девушка была извлечена из-под плиты перекрытия, она получила тупую травму живота, грудной клетки, ушиб головного мозга.

Также в тяжёлом состоянии находится пострадавший мужчина 1951 года рождения. Он получил 50% ожогов тела, у него диагностированы компрессионный перелом позвоночника и переломы рёбер.

Состояние молодого человека 2004 года рождения, по данным министра, также оценивается как тяжёлое. Юноша получил травмы малого таза, позвоночника, грудной клетки, ушиб головного мозга.

В стабильном состоянии находится мальчик 2010 года рождения. Он не получил никаких внутренних повреждений.

Ранее стало известно, что в Набережных Челнах произошёл взрыв газовоздушной смеси на четвёртом этаже пятиэтажного жилого дома. В результате были повреждены перекрытия между четвёртым и пятым этажами, разрушено шесть квартир. Пострадали четыре человека.

Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

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