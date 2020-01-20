https://static.news.ru/photo/ce5db634-3b80-11ea-a2ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Кимерлинг/ТАСС

Постояльцами мини-отеля «Карамель», в котором в результате прорыва трубы погибли пять человек, были пациенты местного краевого онкологического диспансера. Здание лечебницы находится через дорогу от хостела.

Об этом в понедельник, 20 января, журналистам рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Анатолий Маховиков.

Он подчеркнул, что отель обслуживал пациентов онкологического диспансера.

Для меня это очень болезненно. Я думаю, что есть, действительно, масса людей, которые приезжают с онкобольными, и им надо где-то размещаться, — сказал Маховиков в эфире телеканала «Россия 24».

Трагедия в пермском мини-отеле «Карамель» унесла жизни пяти человек, в том числе ребёнка. По данным медиков, ещё шестеро пострадали. По словам очевидцев, ЧП произошло из-за прорыва трубы с кипятком, которая находилась за пределами хостела.

Как писал NEWS.ru, в Госдуме после инцидента в «Карамели» оценили идею о запрете хостелов в подвалах.