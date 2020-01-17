https://static.news.ru/photo/72c0fb06-39e1-11ea-8ce6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девять подопечных центра социального обслуживания населения, который находится в подмосковном Реутове, госпитализированы с признаками пищевого отравления.

Четверо из них находятся в Центральной районной больнице Балашихи, а ещё пятеро — в инфекционном отделении в Железнодорожном, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе администрации муниципалитета.

Состояние пожилых людей медики оценивают как стабильное. Причиной случившегося могло стать пищевое отравление, также рассматривается вариант заражения ротавирусной инфекцией.

Ранее NEWS.ru писал, что неизвестную инфекцию обнаружили у десятков людей в Петрозаводске. Жалобы на температуру и рвоту зафиксированы у порядка 30 человек. Подозрения врачей на пищевое отравление не подтвердились.