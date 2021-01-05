Пост охраны нигерийского посольства сгорел в Москве

https://static.news.ru/photo/7dff4ff2-51a2-11eb-b919-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

На территории Центрального административного округа Москвы сгорела постовая будка перед посольством Нигерии. Это произошло в ночь на пятницу, 8 января.

Посольство африканской страны в столице находится по следующему адресу: Мамоновский переулок, дом 5, строение 1. Ночью, а именно в 03:20 по местному времени там произошёл пожар. Возгорание случилось в постовой будке, в которой обычно находится охрана дипломатического представительства.

Причиной пожара стало короткое замыкание. Будка сгорела полностью, пишет «МК». Информация о пострадавших отсутствует.

Как ранее передавал NEWS.ru, автомобилист не справился с управлением и протаранил 11 припаркованных автомобилей. Инцидент произошёл в 03:40 ночи на юго-западе Москвы, по адресу: Соловьиный проезд, дом 1.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и совершил наезд на автостоянку. Сам он тоже получил телесные повреждения и уехал в медучреждение.