https://static.news.ru/photo/c15da9b2-45e4-11ea-9daa-fa163e074e61_660.jpgПосольство России в ЛондонеФото: MFA Russia/Global Look Press
Посольство России в Великобритании устанавливает обстоятельства нападения на прохожих, совершённого вооружённым холодным оружием мужчиной в Лондоне. Дипломатов, в частности, интересует, нет ли среди пострадавших российских граждан.
Согласно сообщению дипломатического представительства в Twitter, посольство находится в контакте с лондонской полицией.
Об инциденте на юге Лондона в районе Стритам ранее сообщил NEWS.ru. По свидетельству очевидца, человек, напавший на прохожих, мог быть вооружён мачете. Он ранил несколько человек — предположительно, двоих — и был застрелен полицией. Британские правоохранители классифицировали произошедшее как «происшествие, связанное с терроризмом».