Посольство России в Лондоне Посольство России в Лондоне Фото: MFA Russia/Global Look Press

Посольство России в Великобритании устанавливает обстоятельства нападения на прохожих, совершённого вооружённым холодным оружием мужчиной в Лондоне. Дипломатов, в частности, интересует, нет ли среди пострадавших российских граждан.

Согласно сообщению дипломатического представительства в Twitter, посольство находится в контакте с лондонской полицией.

Об инциденте на юге Лондона в районе Стритам ранее сообщил NEWS.ru. По свидетельству очевидца, человек, напавший на прохожих, мог быть вооружён мачете. Он ранил несколько человек — предположительно, двоих — и был застрелен полицией. Британские правоохранители классифицировали произошедшее как «происшествие, связанное с терроризмом».

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях