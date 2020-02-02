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Сибирское отделение (СО) РАН в 2019 году избавилось от здания, крыша пристройки которого рухнула 2 февраля 2020-го на гостей молодёжной вечеринки, заявил советник председателя СО РАН по общественным связям Андрей Соболевский.

И весь комплекс зданий на бульваре Молодёжи, включая обрушившееся одноэтажное, и само учреждение коммунального хозяйства Сибирское отделение в прошлом году передало в управление Министерства науки и высшего образования РФ в...