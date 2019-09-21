https://static.news.ru/photo/a49ea448-dc8f-11e9-89c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Посольство РФ в Таджикистане отслеживает ситуацию с ранением двух военнослужащих 201-й российской базы. Речь идёт о происшествии в городе Бохтар Хатлонской области республики, где солдат несколько раз ранил ножом местный житель.

В диппредставительстве заверили, что находятся «в контакте с руководством 201-й российской военной базы и правоохранительными органами Республики Таджикистан», сообщает ТАСС.

Как писал News.ru, ЧП произошло 21 сентября, когда военнослужащие находились в городе по личным делам. Известно, что нападавший имеет психические отклонения и стоит на учёте в диспансере. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

Командование базы совместно с местными правоохранительными органами проводит проверку по произошедшему факту.