Россияне не пострадали в результате схода лавины 26 декабря в швейцарском кантоне Ури.
Как сообщили консульскому отделу посольства в полиции кантона Ури, среди пострадавших при сходе лавины в Андерматте россиян нет. Поисковая операция продолжается, — сообщается в официальном Twitter посольства РФ в Швейцарии.
Как сообщили консульскому отделу Посольства в полиции кантона Ури, среди пострадавших при сходе лавины в Андерматте россиян нет. Поисковая операция продолжается.
В спасательной операции задействованы вертолёты и поисковые собаки. Представитель местной полиции сообщил, что размер лавины составил приблизительно 20 на 50 метров. Правоохранители подозревают, что под снегом могут находиться люди.
Ранее NEWS.ru писал, что в Хакасии снежная лавина накрыла человека. Она сошла в районе населённого пункта Приисковое. Тело катавшегося на снегоходе мужчины было обнаружено без признаков жизни.