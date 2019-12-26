https://static.news.ru/photo/2cc2b740-27f1-11ea-81fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: News_Executive/twitter.com

Россияне не пострадали в результате схода лавины 26 декабря в швейцарском кантоне Ури.

Как сообщили консульскому отделу посольства в полиции кантона Ури, среди пострадавших при сходе лавины в Андерматте россиян нет. Поисковая операция продолжается, — сообщается в официальном Twitter посольства РФ в Швейцарии.

Как сообщили консульскому отделу Посольства в полиции кантона Ури, среди пострадавших при сходе лавины в Андерматте россиян нет. Поисковая операция продолжается. — Russian Embassy Bern (@RusEmbSwiss) 26 декабря 2019 г.

В спасательной операции задействованы вертолёты и поисковые собаки. Представитель местной полиции сообщил , что размер лавины составил приблизительно 20 на 50 метров. Правоохранители подозревают, что под снегом могут находиться люди.

Ранее NEWS.ru писал, что в Хакасии снежная лавина накрыла человека. Она сошла в районе населённого пункта Приисковое. Тело катавшегося на снегоходе мужчины было обнаружено без признаков жизни.