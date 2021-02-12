Посольство РФ не получало данных о пострадавших в Японии россиянах

https://static.news.ru/photo/6c7d31f4-6e94-11eb-8bc9-96000091f725_660.jpg Фото: Deng Min/Xinhua/Global Look Press

Российская дипмиссия не получала информации о пострадавших гражданах РФ в результате землетрясения, которое произошло на северо-востоке Японии. При этом посольство в соцсетях выразило соболезнования и поддержку японскому народу в связи с ударом стихии.

Уверены, что присущие японскому народу выдержка, самоотверженность и организованность позволят преодолеть и этот вызов. В эти трудные дни мы с вами! — цитирует ТАСС сообщение дипмиссии.

В Японии приведены в состояние максимальной готовности Силы самообороны. Солдат могут в любую минуту отправить на помощь в ликвидации последствий землетрясения. Удар стихии 13 февраля хотя и не вызвал масштабных разрушений, но спасатели предупреждают об угрозах оползней.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число пострадавших при землетрясении в Японии увеличилось до 103. Данные о пострадавших поступили из префектур Мияги, Ибараки, Тотиги, Сайтама, Тиба и Фукусима. В последней префектуре их оказалось больше всего — 52 человека. Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии в Тихом океане. Очаг залегал на глубине 55 км.