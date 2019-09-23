https://static.news.ru/photo/699c04d0-de0b-11e9-b4f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joko/imagebroker.com/Global Look Press

Российское посольство в Республике Кипр подтвердило сообщения о смерти россиянина, который, согласно данным местных СМИ, утонул.

Дипломаты уточнили, что инцидент с гражданином РФ 1954 года рождения произошёл 22 сентября в городе Протарас. В настоящее время сотрудники консульского отдела посольства поддерживают контакт с кипрскими полицейскими и родственниками погибшего.

Принимаются все необходимые меры для транспортировки тела на родину, — говорится в сообщении.

Работники российского посольства также выразили соболезнования близким мужчины.

Ранее News.ru писал, что турист из России утонул во время купания в Средиземном море у восточного побережья Кипра. Мужчина был замечен без сознания в воде на пляже города Протарас. Спасатели вынесли его на сушу и отправили в больницу, однако по прибытии в медучреждение врачи смогли только констатировать смерть туриста.