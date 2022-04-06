Посол РФ в Румынии: инцидент у ворот посольства «фактически теракт»
Полина Шестак
Полина Шестак
12:00, 06 апреля 2022
Фото: romania.mid.ru
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Посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин назвал инцидент у ворот диппредставительства «фактически терактом». По словам дипломата, водитель вез в салоне несколько канистр с бензином и мог специально врезаться в забор.
Сегодня рано утром произошел фактически теракт, хотя много обстоятельств, которые делают этот инцидент более сложным для понимания, — заявил он в эфире телеканала «Россия-24».
Ранее в Бухаресте произошла авария у ворот посольства РФ. Водитель легкового автомобиля врезался в забор, в результате чего машина загорелась. По словам дипломата, в машине было несколько канистр с бензином, которыми мужчина воспользовался позже.
После того как молодой человек протаранил ворота посольства, дежурившие жандармы ись вытащить его из машины. Он откровенно дал им понять, что сейчас подожжет бензин, сделал это и сгорел <...> в этом автомобиле, - уточнил посол.