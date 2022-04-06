Посол РФ в Румынии: инцидент у ворот посольства «фактически теракт»

Фото: romania.mid.ru

5 апреля в Суджанском районе Курской области были обстреляны из миномётов позиции российских пограничников, написал в своём Telegram-канале губернатор области Роман Старовойт. По его словам, огневые точки стрелявших были подавлены ответным огнём, о жертвах и разрушениях не сообщается.

Вчера, 5 апреля, в Суджанском районе попытались из миномётов обстрелять позиции наших пограничников. Ответным огнём <...> огневые точки были подавлены. Жертв и разрушений с нашей стороны нет, — подчеркнул губернатор....