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Посол РФ в Румынии: инцидент у ворот посольства «фактически теракт»

12:00, 06 апреля 2022
Посол РФ в Румынии: инцидент у ворот посольства «фактически теракт» Фото: romania.mid.ru
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Посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин назвал инцидент у ворот диппредставительства «фактически терактом». По словам дипломата, водитель вез в салоне несколько канистр с бензином и мог специально врезаться в забор.

Сегодня рано утром произошел фактически теракт, хотя много обстоятельств, которые делают этот инцидент более сложным для понимания, заявил он в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее в Бухаресте произошла авария у ворот посольства РФ. Водитель легкового автомобиля врезался в забор, в результате чего машина загорелась. По словам дипломата, в машине было несколько канистр с бензином, которыми мужчина воспользовался позже.

После того как молодой человек протаранил ворота посольства, дежурившие жандармы ись вытащить его из машины. Он откровенно дал им понять, что сейчас подожжет бензин, сделал это и сгорел <...> в этом автомобиле, - уточнил посол.

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