Волна акций протеста прокатилась по исправительным учреждениям в Италии. Это произошло после того, как власти ввели временный запрет на свидания заключённых с родственниками из-за эпидемии коронавируса. Зачинщики беспорядков потребовали объявления амнистии.

Акции протеста затронули тюрьмы в Риме, Милане, Салерно, Неаполе, Модене, Вероне и ряде других городов. В результате бунтов несколько человек погибли, ещё около 20 получили ранения, включая санитаров и охранников.