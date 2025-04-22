Последствия огненного ДТП на трассе под Тверью попали на видео Опубликованы кадры последствий ДТП на трассе М-11 в Тверской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Работа пожарно-спасательной части МЧС РФ

Telegram-канал «112» опубликовал кадры последствий аварии двух грузовиков и седана на 195-м километре трассы М-11 «Нева» в Калининском округе Тверской области. На них можно увидеть объятые пламенем обломки автомобилей, перекрывшие левую полосу автострады.

По данным канала, пожар уже локализован, но трасса остается перекрытой. Отмечается, что все участники ДТП успели вовремя выбраться из машин, только двум пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

Ранее пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области сообщала, что пассажирский автобус врезался в стену здания на улице Урицкого в Дзержинске после того, как водитель почувствовал себя плохо. В ведомстве уточнили, что в результате ДТП пострадали четыре человека.

До этого нарушитель ПДД на Hyundai устроил гонки с полицией в Кингисеппском районе Ленобласти. Он не реагировал на требования сотрудников ГАИ и пытался от них скрыться. Правоохранителям пришлось открыть огонь по колесам, после чего водитель был задержан. Известно, что кроме управлявшего авто 31-летнего мужчины в салоне находились две 17-летние девушки.

Прежде в Москве на Рубцовской набережной автомобиль упал в реку Яузу. Столичный дептранс перекрывал движение на месте аварии. В Сети также появился видеоролик, в котором запечатлен момент падения легковушки.