Всеялтинский потоп: как в городе ликвидируют последствия наводнения

Ялта постепенно начинает возвращаться к нормальной жизни после удара стихии. При этом остаются ещё проблемы, связанные с повреждениями инфраструктуры, водоснабжением и подачей электроэнергии в жилые дома.
В курортном городе остаются подтопленными 36 домов и 13 отелей, обесточены 150 абонентов. Все подстанции запитаны — специалисты устраняют локальные повреждения.
В городе повреждения получила инфраструктура пляжей. Местные власти запретили туристам купаться в море, так как вначале необходимо проверить качество воды и привести пляжи в порядок.
Водоснабжение во всём городском округе приостановлено из-за мутности воды. В различных частях города размещены водовозки с питьевой водой.
Как сейчас выглядят улицы Ялты, — в фотогалерее NEWS.ru.
Море после наводнения
pravda_yalta/vk.com
Ялта
pravda_yalta/vk.com
Жители Ялты
pravda_yalta/vk.com
Затонувшая машина
pravda_yalta/vk.com
Пляж с мусором после потопа
pravda_yalta/vk.com
Дорога и автомобили после потопа
pravda_yalta/vk.com
Жители Ялты
in_yalta/vk.com
Пляж после потопа
in_yalta/vk.com
Дорога после наводнения
in_yalta/vk.com
Пляж после потопа
in_yalta/vk.com
Дорога после потопа
pravda_yalta/vk.com
Затонувшая машина
pravda_yalta/vk.com
Жители Ялты
in_yalta/vk.com