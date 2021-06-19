Всеялтинский потоп: как в городе ликвидируют последствия наводнения

Ялта постепенно начинает возвращаться к нормальной жизни после удара стихии. При этом остаются ещё проблемы, связанные с повреждениями инфраструктуры, водоснабжением и подачей электроэнергии в жилые дома.

В курортном городе остаются подтопленными 36 домов и 13 отелей, обесточены 150 абонентов. Все подстанции запитаны — специалисты устраняют локальные повреждения.

В городе повреждения получила инфраструктура пляжей. Местные власти запретили туристам купаться в море, так как вначале необходимо проверить качество воды и привести пляжи в порядок.

Водоснабжение во всём городском округе приостановлено из-за мутности воды. В различных частях города размещены водовозки с питьевой водой.

Как сейчас выглядят улицы Ялты, — в фотогалерее NEWS.ru.

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