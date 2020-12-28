Последствия масштабного схода трёх десятков вагонов устраняют в Забайкалье

https://static.news.ru/photo/7e40ebd4-497c-11eb-981e-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 75.mchs.gov.ru

Последствия схода с рельс 29 вагонов грузового поезда устраняют более 300 человек в Забайкалье. Происшествие случилось к вечеру 28 декабря на перегоне Кислый Ключ — Артеушка в Могочинском районе, пострадавших нет.

В результате аварии повреждено 950 км железнодорожного пути, было остановлено движение поездов, в том числе Москва-Владивосток и Чита-Благовещенск. Сейчас на ликвидации последствий работают два восстановительных поезда и две аварийно-восстановительные лаборатории, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

Также к месту происшествия движется третий восстановительный поезд, два укладочных крана и 30 вагонов-хопперов. Операция усложняется сильным ветром и 39-градусным морозом. На месте работает оперативный штаб.

В вагонах задержанных поездов обеспечивается температурный режим. Пассажиров, находящихся в задержанных поездах на станции Могоча и станции Ксеньевская, обещают накормить в 8:00 29 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на территории Пермского края произошло столкновение автомобиля-газовоза и грузового поезда. ЧП случилось на железнодорожном переезде в Горнозаводском районе, на путях необщего пользования, прилегающих к станции Бисер. Об этом журналистам в субботу, 26 декабря, сообщили сотрудники пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры.