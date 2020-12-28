Последствия масштабного схода трёх десятков вагонов устраняют в Забайкалье

Последствия схода с рельс 29 вагонов грузового поезда устраняют более 300 человек в Забайкалье. Происшествие случилось к вечеру 28 декабря на перегоне Кислый Ключ — Артеушка в Могочинском районе, пострадавших нет.
В результате аварии повреждено 950 км железнодорожного пути, было остановлено движение поездов, в том числе Москва-Владивосток и Чита-Благовещенск. Сейчас на ликвидации последствий работают два восстановительных поезда и две аварийно-восстановительные лаборатории,
Также к месту происшествия движется третий восстановительный поезд, два укладочных крана и 30 вагонов-хопперов. Операция усложняется сильным ветром и 39-градусным морозом. На месте работает оперативный штаб.
В вагонах задержанных поездов обеспечивается температурный режим. Пассажиров, находящихся в задержанных поездах на станции Могоча и станции Ксеньевская, обещают накормить в 8:00 29 декабря,
Ранее NEWS.ru сообщал, что на территории Пермского края произошло столкновение автомобиля-газовоза и грузового поезда. ЧП случилось на железнодорожном переезде в Горнозаводском районе, на путях необщего пользования, прилегающих к станции Бисер. Об этом журналистам в субботу, 26 декабря, сообщили сотрудники пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры.