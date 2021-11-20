Последнее видео блогера Губденского посмотрели 1,6 млн раз

Последнее видео в Instagram разбившегося в Москве блогера Саида Губденского набрало 1,6 млн просмотров. Под постом пользователи оставили более 13 тысяч комментариев.

На Кутузовском проспекте в столице 20 ноября два автомобиля столкнулись лоб в лоб, в них врезался ещё один. За рулём BMW, который стал виновником аварии, был автоблогер Губденский, он погиб, его пассажира госпитализировали, но он скончался в больнице.

На последнем видео Губденского он ездил по Москве с другом, который на спортивной машине неоднократно нарушал правила дорожного движения. Нарушение замечено и в 500 метрах от того места, где блогер попал в свою последнюю аварию.

За несколько часов, прошедших с момента ДТП, данное видео пользователи соцсети посмотрели 1,6 миллиона раз, оставляя комментарии, в которых, как правило, выражают соболезнования. Некоторые назвали аварию 20 ноября закономерным итогом такого поведения на дороге и «игр в шашки».

Ранее стало известно, что, по свидетельствам очевидцев, блогер «играл в шашечки» на BMW M4 на Кутузовском проспекте, и, не справившись с управлением, вылетел на встречную полосу, врезавшись в другой автомобиль. От полученных травм Губденский скончался. Вместе с ним погиб находившийся в его автомобиле президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов.