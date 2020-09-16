Последнее прижизненное фото Тесака попало в Сеть

https://static.news.ru/photo/fe78ea8e-f84d-11ea-b5e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/restrukt

В Сети появилось последняя прижизненная фотография активиста Максима Марцинкевича, известного под прозвищем Тесак.

«Московский Комсомолец» опубликовал фотографию националиста, которая была сделана 10 сентября в челябинском СИЗО. Журналисты издания отметили, что на снимке под левым глазом у заключённого заметно тёмное пятно, похожее на синяк.

Тело Марцинкевича было найдено сегодня в одиночной камере СИЗО № 3 на территории Челябинска. Сюда он был доставлен для дальнейшего этапирования в Москву. По некоторым данным, Тесак перед совершением суицида оставил предсмертную записку. Однако адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик заявил, что располагает информацией о применении пыток к своему доверителю. По словам защитника, Тесака заставляли подписать явки с повинной за убийства. Поэтому юрист не доверяет версии о самоубийстве.

Как писал NEWS.ru, руководитель Центра изучения почерка графолог Лариса Дрыгваль сравнила предсмертную записку националиста Максима Марцинкевича (Тесака) с другим образцом его почерка и подтвердила, что текст написан его рукой. Также она подчеркнула, что записка была написана в крайне нервозном состоянии.