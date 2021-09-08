После взрыва в Ногинске спасатели не нашли шесть жильцов дома

На данный момент шесть жильцов дома в подмосковном Ногинске, где прогремел взрыв газа, числятся без вести пропавшими, рассказал РИА Новости источник. Судьба троих взрослых и ребёнка, о поисках которых сообщалось ранее, остаётся неизвестной.

По данным источника, речь идёт о жильцах смежных квартир в строении 9а на улице 28 Июня 1906 года, где обрушились второй и третий этажи, а также частично четвёртый.

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что жилой дом, где произошёл взрыв, подлежит восстановлению.

Из здания эвакуировали более 170 человек. Пострадали 15 человек, двое из них в тяжёлом состоянии.

Примечательно, что последняя плановая проверка газового оборудования в этом доме проводилась в конце мая. Нарушений выявлено не было. В то же время жительница дома рассказала, что обращалась в газовую службу 8 августа. Она жаловалась на запах газа в подъезде и непонятный шум.

Ранее сообщалось, что основной версией взрыва в жилом доме в подмосковном Ногинске является утечка бытового газа.