После взрыва газа в жилом доме в Татарстане возбуждено уголовное дело

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в результате взрыва газа в жилом доме в Татарстане. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике.
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На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Назначен ряд экспертиз, допрашиваются потерпевшие и свидетели.
Как ранее сообщал NEWS.ru, взрыв газа произошёл в многоэтажном жилом доме в городе Зеленодольске в Татарстане в понедельник, 29 марта, вечером. В результате обрушились 7 квартир на двух этажах. По последним данным, под завалами обнаружено тело мужчины. Также четыре человека пострадали.
Из дома эвакуированы более 90 человек.