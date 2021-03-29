После взрыва газа в жилом доме в Татарстане возбуждено уголовное дело

https://static.news.ru/photo/2aa423ce-66e8-11e9-aabc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в результате взрыва газа в жилом доме в Татарстане. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике.

В сообщении говорится , что в настоящее время следствие устанавливает точное число погибших и пострадавших в результате инцидента. Также рассматриваются различные версии произошедшего. В качестве основной версии фигурирует утечка бытового газа.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Назначен ряд экспертиз, допрашиваются потерпевшие и свидетели.

Как ранее сообщал NEWS.ru, взрыв газа произошёл в многоэтажном жилом доме в городе Зеленодольске в Татарстане в понедельник, 29 марта, вечером. В результате обрушились 7 квартир на двух этажах. По последним данным, под завалами обнаружено тело мужчины. Также четыре человека пострадали.

Из дома эвакуированы более 90 человек.