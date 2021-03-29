16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

После взрыва газа в жилом доме в Татарстане возбуждено уголовное дело

01:12, 30 марта 2021
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в результате взрыва газа в жилом доме в Татарстане. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике.

В сообщении говорится, что в настоящее время следствие устанавливает точное число погибших и пострадавших в результате инцидента. Также рассматриваются различные версии произошедшего. В качестве основной версии фигурирует утечка бытового газа.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Назначен ряд экспертиз, допрашиваются потерпевшие и свидетели.

Как ранее сообщал NEWS.ru, взрыв газа произошёл в многоэтажном жилом доме в городе Зеленодольске в Татарстане в понедельник, 29 марта, вечером. В результате обрушились 7 квартир на двух этажах. По последним данным, под завалами обнаружено тело мужчины. Также четыре человека пострадали.

Из дома эвакуированы более 90 человек.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео