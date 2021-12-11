После взрыва газа на Сицилии пропали 12 человек

После взрыва газа в сицилийской провинции Агридженто пропали 12 человек. Среди них есть дети. Об этом сообщает газета Giornale di Sicilia.
Инцидент
В результате взрыва произошёл пожар. На месте происшествия работают карабинеры, пожарные, медики.
По данным СМИ, среди пропавших трое детей и молодая семеная пара. Мэр города призвал добровольцев помочь с ликвидацией последствий происшествия.
Ранее стало известно, что взрыв газа произошёл 27 ноября в пятиэтажном жилом доме в городе Новая Одесса Николаевской области на юге Украины. В результате хлопка были разрушены два этажа.