После взрыва газа на Сицилии пропали 12 человек

Читайте нас в Google Новости

После взрыва газа в сицилийской провинции Агридженто пропали 12 человек. Среди них есть дети. Об этом сообщает газета Giornale di Sicilia.

Инцидент произошёл в городке Равануза. По предварительным данным, причиной происшествия стала утечка из газопровода. В результате взрывная волна обрушила пятиэтажный дом и повредила два соседних строения. Жильцы этих домов смогли эвакуироваться на улицу.

В результате взрыва произошёл пожар. На месте происшествия работают карабинеры, пожарные, медики.

По данным СМИ, среди пропавших трое детей и молодая семеная пара. Мэр города призвал добровольцев помочь с ликвидацией последствий происшествия.

Ранее стало известно, что взрыв газа произошёл 27 ноября в пятиэтажном жилом доме в городе Новая Одесса Николаевской области на юге Украины. В результате хлопка были разрушены два этажа.