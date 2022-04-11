После взрыва бытового газа в доме в Подмосковье возбуждено уголовное дело

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по факту взрыва бытового газа в жилом доме в Ступино. Виновных привлекут к ответственности, предусмотренной ст. 238 ч. 3 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Взрыв произошёл утром 11 апреля в одной из квартир на четвёртом этаже пятиэтажного дома. Предварительной причиной ЧП в МЧС назвали утечку газа из-за неисправности газового оборудования. Количество пострадавших в результате взрыва уточняется, два человека погибли.

В настоящее время на месте взрыва работают следователи и криминалисты. В управляющей газовой компании силовики проводят обыски и выемки, добавили в СК.

Ранее стало известно, что в Нижневартовске при взрыве баллона с газом пострадали пять человек. Все они находятся в реанимации.