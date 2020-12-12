После стрельбы возле детского сада в Москве возбуждено уголовное дело

https://static.news.ru/photo/87c31a92-3d33-11eb-bf74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В центре Москвы неизвестный открыл огонь по прохожим. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом журналистам сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что заявление в полицию было подано в пятницу, 11 декабря. Заявитель рассказал, что в Тихвинском переулке в районе дома 16, строение 1, неизвестный устроил стрельбу. В это время сам мужчина находился на территории детского сада № 1501.

Он услышал несколько хлопков, а затем почувствовал толчок в области левого плеча. Когда заявитель снял верхнюю одежду, он нашёл там пулю от пневматической винтовки, — цитирует источника ТАСС.

Правоохранители возбудили по факту произошедшего уголовное дело в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

Как ранее передавал NEWS.ru, 6 декабря произошла стрельба в салоне пассажирского автобуса в Москве. Происшествие случилось на пересечении 1-го Митинского переулка и Митинской улицы. В результате никто не пострадал, стрелок был задержан.