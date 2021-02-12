После шторма пляж Анапы завалило мёртвыми птицами и дельфинами

https://static.news.ru/photo/32f53584-6ec2-11eb-b080-96000091f725_660.jpg Фото: bestanapa/vk.com

Жители Краснодарского края бьют тревогу после обнаружения на пляжах Чёрного моря многочисленных трупов дельфинов и птиц.

На кадрах, опубликованных в Instagram-паблике «типичная Анапа», на песчаном берегу видны тушки животных и дельфинов. Сообщается, что видео снималось на Витязевской косе.

После последних штормов коса от Витязево до Благовещенской усыпана мусором и тушками птиц. Попадаются и мёртвые дельфины. Специалисты говорят, что это обычное дело. Никакой пандемии у птиц и животных нет. Но так как эти пляжи принадлежат Минобороны, то их никто не убирает, — говорится в комментариях к посту.

Отмечается, что весной, когда пройдёт сезон штормов, здесь будет нужна помощь волонтёров. Аналогичная ситуация наблюдается и на других пляжах края.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов в рамках подготовки к новому курортному сезону поручил устранить с пляжей полуострова реки с нечистотами. По словам Аксёнова, канализационные стоки во многих курортных городах Крыма проходят прямо по территории пляжей и выливаются в море на участках, где купаются отдыхающие.

Аксёнов посетовал, что администрации муниципалитетов полуострова до сих пор не спешили исправлять ситуацию с выбросом отходов в непредусмотренных местах. Осенью 2020 года работы в этом направлении несколько активизировались, однако в настоящее время в Крыму снова всё больше отходов сбрасывается в водоёмы, минуя очистные сооружения, писал NEWS.ru.