https://static.news.ru/photo/c4848f48-1e39-11ea-bca8-fa163e074e61_660.jpg Фото: 72.mchs.gov.ru

В наркологическом диспансере на территории Тюмени произошёл пожар, в результате которого госпитализировали 12 человек. Об этом в субботу, 14 декабря, рассказали сотрудники пресс-службы областного департамента здравоохранения.

Отмечается, что больше всех пострадала медсестра, которая пыталась оказывать другим первую помощь.

В настоящее время одного человека отправили на амбулаторное лечение, 10 находятся в отделении токсикологии в средней и лёгкой степени тяжести. Кроме того, ещё одна пострадавшая получает помощь в ожоговом отделении.

Несколько пациентов по состоянию на утро готовятся к выписке, — передаёт «Интерфакс-Урал» сообщение от областного департамента здравоохранения.

Ранее NEWS.ru писал, что один человек погиб и семеро пострадали при пожаре в наркологическом диспансере Тюмени.

Из горящего здания были эвакуированы 116 человек, ещё 13 вывели из огня пожарные. Одного человека спасти не удалось, он погиб. Причина пожара на данный момент неизвестна, специалисты рассматривают как версию возгорания из-за тлеющей сигареты, так и версию возникновения неполадок в электропроводке диспансера.