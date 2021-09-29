Тела трёх убитых студенток нашли на месте пожара под Оренбургом

В городе Гай Оренбургской области на месте пожара были найдены тела трёх девушек с признаками насильственной смерти. Как передаёт ТАСС, две из них были обнаружены в квартире, ещё одна во дворе дома. У всех погибших зафиксированы схожие травмы.

По словам старшего помощника руководителя СУ СК России по региону по взаимодействию со СМИ Радика Галимова, убитым было 17, 18 и 19 лет. Девушки были студентками местного образовательного учреждения и вместе снимали квартиру.

В настоящее время следователи и криминалисты выясняют обстоятельства случившегося, устанавливают причастных к преступлению. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Прокуратура области взяла расследование дела под свой контроль.

Накануне в результате пожара в многоквартирном доме в селе Ольгино Самарской области погибли трое детей — мальчик 2018 года рождения и две девочки 2014 и 2021 годов рождения. По предварительным данным, загорелись домашние вещи в одной из квартир на первом этаже дома.