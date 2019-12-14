https://static.news.ru/photo/14e02fa4-1f31-11ea-8f4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Пресс-служба регионального отделения национальной полиции Украины сообщила о гибели двух дальнобойщиков у придорожного кафе в Николаеве.

Сообщается, что изначально от врачей поступило сообщение о гибели 54-летнего мужчины. Когда сотрудники спецслужб прибыли на место, то обнаружили мёртвым его 38-летнего напарника, который находился в автомобиле.

Кроме того, в тяжёлом состоянии были госпитализированы три водителя автомобилей дальнего следования. Им оказывают помощь медики.

Предварительно со слов свидетелей установлено, что мужчины употребляли алкоголь и еду в придорожном кафе. Образцы продуктов питания и спиртных напитков правоохранители изымают, они будут направлены на экспертизу, — сообщает Regnum.

Как ранее писал NEWS.ru, причиной смерти издателя «Тинькофф-журнала» Александра Рая и его супруги официально называют отравление неизвестным веществом, однако некоторые СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают о возможной передозировке наркотиками.