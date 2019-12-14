https://static.news.ru/photo/80a63482-1e86-11ea-9100-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи завели уголовное дело по факту гибели восьмилетнего мальчика, погибшего в результате неудачного прыжка с кровати у себя дома.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности восьмилетнему мальчику вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, — сообщили в ГСУ СК РФ по республике Крым и Севастополю.

Мальчик получил сильную травму головы, был госпитализирован в больницу, где вскоре скончался.

Как писал NEWS.ru, житель бурятского посёлка Южный Виктор Чулков спас от смерти на морозе трёхлетнюю девочку, забытую на улице дедушкой. Сибиряк остановил проезжавший мимо микроавтобус и доставил ребёнка в больницу в посёлке Онохой, в 20 километрах от места происшествия. Полицейские установили, что накануне девочку забрали из семьи погостить двоюродные бабушка с дедушкой. По пути они заехали к своим знакомым в дачный посёлок, где сильно выпили. Далее девочка отправилась домой только с дедушкой. По приезде он выяснил, что забыл ключи от калитки, и, чтобы попасть в дом, решил перелезть через забор. Оказавшись в помещении, он забыл про ребёнка, лёг на кровать и уснул.