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По факту крушения ударного вертолёта Ми-28 под Кореновском заведено уголовное дело. При выполнении учебно-тренировочного полёта погибли два пилота.

Уголовное дело о нарушении правил полётов возбуждено по факту катастрофы вертолёта Ми-28, — сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ.

По предварительным данным, полёт проводился в тёмное время суток и в сложных метеоусловиях. Следователи изъяли документацию, регламентирующую полёт, и показания средств объективного контроля.

Как писал NEWS.ru, два опытных пилота погибли при крушении военного вертолёта Ми-28Н в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны. Официально причины ЧП пока не сообщаются, но среди основных версий — плохие погодные условия, ошибка пилота или техническая неисправность. Катастрофа произошла во время выполнения экипажем планового учебно-тренировочного полёта.