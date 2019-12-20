https://static.news.ru/photo/2e0867aa-23ad-11ea-9557-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/Global Look Press

Посетитель бара открыл стрельбу после ссоры с охранником в Екатеринбурге. Инцидент произошёл ночью 21 декабря, стрелявший был пьян.

Изначально посетитель вступил в перепалку с охранником, а после два раза в него выстрелил. Пистолет был травматическим, охранник получили ранение грудной клетки, но госпитализация ему не потребовалась, пишет URA.RU.

Стрелявший задержан, выяснилось, что у него есть разрешение на оружие до августа 2021 года. Сейчас пистолет изъят, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее NEWS.ru сообщал, что перестрелка с силовиками произошла в самом центре Москвы, возле приёмной ФСБ на улице Большая Лубянка, 12. Инцидент случился вскоре после пресс-конференции президента Владимира Путина и в преддверии Дня работника госбезопасности.