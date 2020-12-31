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Посетитель больницы в Казани напал на врачей

19:16, 02 января 2021

Следователи Татарстана выясняют обстоятельства инцидента в Республиканской клинической больнице (РКБ), где обратившийся за помощью мужчина напал на врачей. Инцидент произошёл вечером 1 января.

По предварительным данным, мужчина вместе с женой и детьми приехал в больницу с жалобой на травму головы. В какой-то момент он начал кричать на медиков и дебоширить. Он разгромил стойку регистратора и разбил монитор компьютера, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. После этого посетитель набросился на врачей отделения.

Те успели нажать кнопку тревоги, некоторое время спустя в РКБ приехали сотрудники правоохранительных органов и задержали мужчину.

Региональный СК начал доследственную проверку, чтобы разобраться в причинах инцидента.

Ранее, как писал NEWS.ru, пьяный пассажир напал на бортпроводника во время посадки на рейс Москва — Киров в столичном аэропорту Внуково. Дебошир был задержан, а сотруднику авиакомпании потребовалась медицинская помощь.

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