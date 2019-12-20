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В Японии самолёт Boeing 767 совершил вынужденную посадку из-за возгорания в двигателе. Видео посадки лайнера появилось в Сети.

Инцидент произошёл в аэропорту Фукуока. Воздушное судно, направлявшееся в Токио, вернулось в аэрогавань час спустя после взлёта. На борту находилось 270 пассажиров и восемь членов экипажа. В результате ЧП никто не пострадал, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что проблемы с двигателем обнаружили у самолёта Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» перед вылетом из Челябинска в Москву. По данным пресс-службы челябинского аэропорта, капитан два раза пытался поднять воздушное судно в небо, но оба раза двигатель не завёлся.