https://static.news.ru/photo/218b4e48-1c28-11ea-ab6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Волгоград | Регион 34/vk.com

Пассажирский автобус «Неоплан», попавший вечером 10 декабря в серьёзную аварии на территории Волгоградской области, ранее проходил технический осмотр без нарушений. Об этом журналистам на следующий день после ДТП сообщил заместитель руководителя пресс-службы ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.

Он отметил, что транспортное средство оборудовано всем необходимым в соответствии с требованиями безопасности. В автобусе имеются система ГЛОНАСС, тахограф и ремни безопасности.

Корнаухов объясняет случившееся несоответствием скорости конкретным условиям движения. Заместитель руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД подчёркивает, что водитель не справился с управлением в условиях тумана и гололёда. После этого транспортное средство выехало на левую обочину и опрокинулось в кювет.

В результате ДТП четверо из шести находившихся в салоне автобуса пассажиров, в том числе 14-летняя девочка, с различными травмами были доставлены в больницу, — приводит ТАСС слова Корнаухова.

Ранее NEWS.ru писал, что в результате аварии с рейсовым автобусом под Волгоградом пострадали пять человек.