Помощник президента Абхазии снёс на джипе ворота на границе с РФ

https://static.news.ru/photo/a4398b54-d97c-11ea-84fc-fa163e074e61_660.jpg Ахра Авидзба Фото: Ахра Авидзба/vk.com

Помощник президента Абхазии Ахра Авидзба протаранил на автомобиле ворота на российско-абхазской границе из-за отказа пограничников пропустить его на родину.

Об этом сообщает издание Baza в своём Telegram-канале. По его данным, Авидзбе ограничили въезд в Абхазию из-за долгов по налогам и коммунальным платежам. На границе он заявил пограничникам, что погасит все задолженности в ближайшее время, а также предъявил дипломатический паспорт. Авидзба прождал решения около пяти часов, после чего не выдержал, протаранил ворота на своём джипе и уехал в Абхазию.

Моя машина досмотрена, все документы у меня, я сижу в своем транспортном средстве — я просто продолжил свой путь следования, — приводит издание слова помощника президента.

Авидзба подчеркнул, что ему не в первый раз запрещают выезд из-за задолженностей. По его словам, впоследствии он всегда выплачивает все свои долги.

Ранее NEWS.ru писал о том, что около 160 тыс. человек пересекли границу России с Абхазией в период со дня её открытия 1 августа.