Помощник адвоката Кондрин задержан по подозрению в похищении сына Скрыпника

https://static.news.ru/photo/677e769c-abc9-11ea-8e09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Помощника московского адвоката задержали по подозрению в похищении 17-летнего сына юриста Константина Скрыпника. Об этом заявила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Следователем в рамках расследования уголовного дела по факту похищения несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 126 УК РФ) задержан подозреваемый. Им оказался помощник одного из московских адвокатов, — рассказала Врадий журналистам ТАСС.

По данным источника, задержанным является 32-летний Алексей Кондрин. Проводятся обыски и другие следственные действия.

Ранее по данному делу был задержан адвокат Эдуард Гладилин. У него были изъяты телефоны, компьютеры и флеш-накопители. Об этом заявил его адвокат Владислав Ткаченко-Кремер. По его словам, следствие считает, что Гладилин участвовал в банде Аслана Гагиева. По версии следствия, по поручению адвоката на телефон Скрыпника были отправлены сообщения об угрозах.

Ткаченко-Кремер напомнил, что Гладилин является свидетелем по делу банды Гагиева. Мужчина также представляет интересы Анастасии Бурлаковой, чей отец ранее владел германскими верфями Wadan Yards и был убит членами банды Гагиева.

Как ранее писал NEWS.ru, Константин Скрыпник считает, что похищение его сына связано с показаниями по делу Гагиева, которые даёт адвокат. Мужчина выразил надежду, что ему и его семье предоставят государственную защиту.

17-летний сын Скрыпника пропал 5 июня 2020 года. Позже его нашли в подвальном помещении в Подмосковье. Константину Скрыпнику приходили сообщения с неизвестного номера с требованием не давать показания.

Банда Аслана Гагиева была активна с 2004 по 2013 год. Она специализировалась на заказных убийствах. Следствие установило, что бандиты совершили 80 убийств, среди которых убийства банкиров, сотрудников полиции, мэра Владикавказа и другие. Гагиев был экстрадирован в Россию в 2018 году.