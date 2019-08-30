Новые подробности появились в деле о жёсткой посадке легкомоторного самолёта в Подмосковье. Как стало известно журналистам, полёт на воздушном судне был подарком на день рождения девочке, пострадавшей в ЧП.
Как сообщает «
Инцидент произошёл в Клинском районе возле деревни Минино. В результате погиб пилот воздушного судна.
Ранее News.ru писал, ЧП произошло из-за отказа двигателя. Следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».