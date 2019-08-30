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Стало известно ещё об одном подозреваемом в деле об убийстве годовалого мальчика в Башкирии. Им стал 39-летний мужчина, который, предположительно, состоял в любовных отношениях с матерью ребёнка.

Как сообщает РЕН ТВ, ему 39 лет. Он также проживал в селе Исмаилово, где произошла трагедия. Мужчину уже вызвали в отделение правоохранительных органов. Его допрашивают следователи. Об исчезновении мальчика стало...