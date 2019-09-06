https://static.news.ru/photo/036256a4-d246-11e9-a81f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Москве полуторагодовалый мальчик опрокинул на себя кастрюлю с горячим супом. Ребёнок скончался из-за полученных ожогов.

Родители занимались домашними делами, когда мальчик отошёл поиграть на кухню. Он опрокинул на себя кастрюлю, которая остывала на подоконнике. Отец малыша сразу же вызвал скорую помощь. До её приезда ребёнка обливали холодной водой.

Врачи экстренно госпитализировали ребёнка, однако спасти его не удалось. Площадь ожогов составила 60% тела, передаёт « МК ».

Ранее 11-летнего мальчика Алексея Мартыненко, который погиб, спасая детей на пожаре в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, посмертно наградили орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, писал News.ru.