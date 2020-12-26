Полуторагодовалый ребёнок из России умер на Занзибаре

https://static.news.ru/photo/0d064894-478b-11eb-8e99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время летнего отдыха на Занзибаре умер российский ребёнок. Об этом журналистам рассказала туристка, которая отдыхала на одном острове с семьёй умершего мальчика.

Полуторагодовалому ребёнку стало плохо после сафари, куда его взяли родители. На следующий день малыш перестал есть и пить, у него поднялась температура и началась ужасная диарея. Ребёнка госпитализировали, через два дня он умер.

Причина пока не известна, родители ждут заключения, — цитирует туристку Lenta.ru.

Как только малышу стало плохо, родители вызвали врача. Пришедший мужчина не понимал по-английски, всё время куда-то звонил и советовался, в итоге он не смог поставить ребёнку диагноз. Доктор оставил какие-то порошки, которые не помогли.

Мальчику становилось только хуже, — подчеркнула россиянка.

Расходы на транспортировку тела должна взять на себя страховая компания.

Как писал NEWS.ru, ранее на Занзибаре умер российский миллиардер Игорь Сосин. По предварительным данным, у него остановилось сердце. Бизнесмен владел магазинами «Старик Хоттабыч», а также был совладельцем сетей OBI и Modis. Широкую известность Сосин получил после того, как его сын Егор в одном из отелей Казани застрелил свою мать Анастасию. Молодого человека признали невменяемым.