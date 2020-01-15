Одетую лишь в футболку и трусы женщину нашли лежащей без сознания в подъезде дома в Колпино Ленинградской области.
Как
К 15 января пациентка пришла в себя. Врачи оценивают её состояние как удовлетворительное. Все обстоятельства того, как женщина оказалась в подъезде почти без одежды, ещё предстоит установить.
Как ранее сообщал NEWS.ru, полиции Санкт-Петербурга удалось задержать мужчину, которого подозревают в поджоге детских колясок в подъезде дома в центре города.
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