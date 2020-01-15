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Одетую лишь в футболку и трусы женщину нашли лежащей без сознания в подъезде дома в Колпино Ленинградской области.

Как рассказал «Невским новостям» источник в правоохранительных органах, женщину, которой на вид было около 30 лет, обнаружили 13 января в подъезде дома на улице Тверской. На её ногах были хорошо заметны следы от порезов. Врачи скорой помощи диагностировали у неё отравление неопознанным психотропным веществом. Женщину госпитализировали в отделение токсикологии НИИ имени Джанелидзе.

К 15 января пациентка пришла в себя. Врачи оценивают её состояние как удовлетворительное. Все обстоятельства того, как женщина оказалась в подъезде почти без одежды, ещё предстоит установить.

Как ранее сообщал NEWS.ru, полиции Санкт-Петербурга удалось задержать мужчину, которого подозревают в поджоге детских колясок в подъезде дома в центре города.