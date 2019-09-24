https://static.news.ru/photo/5dbf5540-dece-11e9-bc8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vnoucek, F./Global Look Press

Около 500 кг лосося вывалилось из фуры на трассу на юге Сахалина. Проезжавшие мимо водители воспользовались моментом и разобрали часть товара.

Инцидент произошёл на автодороге между сёлами Долинским и Стародубским. Грузовой отсек у фуры распахнулся прямо во время движения.

Очевидцы заполняли рассыпавшейся рыбой мешки и сумки, пока на место происшествия не прибыл погрузчик и не собрал весь оставшийся товар, сообщает сайт журнала « За рулём ».

Ранее News.ru писал, что в России резко выросли оптовые цены на лосось. Скачок вызвало сокращение улова рыбы на Дальнем Востоке.