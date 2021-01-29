Польский авиалайнер экстренно сел в Екатеринбурге

https://static.news.ru/photo/31ab9178-630a-11eb-9a19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adam Kopec/lot.com

Пассажирский самолёт Boeing 787-8 Dreamliner польской авиакомпании LOT совершил экстренную посадку в Екатеринбурге.

Лайнер совершал рейс из Сеула в Варшаву и сел в Кольцово в 15:30 по местному времени (13:30 мск). Экипаж принял решение о посадке в аэропорту Кольцово в связи с ухудшением самочувствия одного из пассажиров.

Сразу после приземления ему оказали первую помощь, а затем госпитализировали в одну из больниц города. Спустя два часа Dreamliner вылетел в пункт назначения, сообщает портал E1.ru со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Как писал NEWS.ru, в конце декабря самолёт Airbus А321, летевший из Симферополя, совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Причиной тому стала трещина в лобовом стекле. За несколько дней до этого Airbus A319 авиакомпании «Россия», вылетевший из Сургута в Санкт-Петербург, вернулся в пункт отправления из-за срабатывания датчиков открытия дверей и наддува в кабине. В обоих случаях посадки прошли успешно.