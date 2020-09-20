Половину погрызенного собаками трупа женщины нашли под Волгоградом

https://static.news.ru/photo/8912df1e-fb42-11ea-96fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

На территории Волгоградской области была обнаружена половина женского тела. Информация об этом появилась в СМИ в воскресенье, 20 сентября.

Уточняется, что жуткая находка была совершена на улице Хвалынской в Камышине. У трупа отсутствуют ноги и правая рука. Остальная часть туловища серьёзно погрызена собаками.

По факту найденного трупа сотрудники регионального СК начали проводить проверку. Личность покойной в настоящее время не установлена, о пропаже человека в правоохранительные органы заявлений не поступало, передаёт портал V1.RU.

Как ранее писал NEWS.ru, в центре Саратова на улице Радищева 25 июля собаки нашли голову человека и принесли её сторожу одной из местных организаций. Об этом журналистам сообщили представители регионального управления СК РФ.

Мужчина обратился в полицию. Правоохранители начали проверять территорию. Неподалёку от здания организации было обнаружено тело россиянина. Обезглавленным оказался 50-летний житель Волгограда.