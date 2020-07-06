Полонский подрался с обманутым дольщиком в здании «Москва-Сити»

Экс-бизнесмен и основатель девелоперской компании Mirax Group Сергей Полонский устроил драку с дольщиком «Кутузовской мили» в «Башне Федерация» на территории комплекса «Москва-Сити».
Скандально известный Сергей Полонский попытался устроить несанкционированное массовое мероприятие в «Башне Федерация», а также подрался с дольщиком «Кутузовской мили», — сообщили в пресс-службе комплекса.
Обманутый дольщик жилого комплекса-долгостроя потребовал, чтобы Полонский вернул украденные деньги.
Бизнесмен пытался устроить несанкционированное массовое мероприятие, которые пресекли сотрудники службы безопасности, а также росгвардейцы. В компании отметили, что написано заявление в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как
Компания Mirax Group была основана Сергеем Полонским в 1994 году. В 2010 году она входила в пятерку крупнейших девелоперских компаний России. После кризиса 20008 года у компании начались финансовые проблемы.
Летом 2017 года Полонский были признан виновным в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности и приговорён к пяти годам лишения свободы. Из-за истечения срока давности Полонского освободили в зале суда. Следствие установило, что с 2008 по 2009 года бизнесмен похитил более 2,6 млрд рублей у участников долевого строительства ЖК «Рублёвская ривьера» и «Кутузовская миля».
NEWS.ru писал, что Полонский решил заняться строительством так называемых сити-оазисов в Москве. По его словам, в качестве локации рассматриваться столичный район Крылатское.
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