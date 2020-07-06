Полонский подрался с обманутым дольщиком в здании «Москва-Сити»

https://static.news.ru/photo/6857ec88-bfb5-11ea-a6b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-бизнесмен и основатель девелоперской компании Mirax Group Сергей Полонский устроил драку с дольщиком «Кутузовской мили» в «Башне Федерация» на территории комплекса «Москва-Сити».

Скандально известный Сергей Полонский попытался устроить несанкционированное массовое мероприятие в «Башне Федерация», а также подрался с дольщиком «Кутузовской мили», — сообщили в пресс-службе комплекса.

Обманутый дольщик жилого комплекса-долгостроя потребовал, чтобы Полонский вернул украденные деньги.

Бизнесмен пытался устроить несанкционированное массовое мероприятие, которые пресекли сотрудники службы безопасности, а также росгвардейцы. В компании отметили, что написано заявление в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщает РЕН ТВ, на своей странице в социальной сети Instagram предприниматель опубликовал видеозапись. На ней он заявил, что якобы забронировал ресторан Sixty / Ginza Project. Мужчина кричал, что его должны пустить в заведение и провоцировал конфликт.

Компания Mirax Group была основана Сергеем Полонским в 1994 году. В 2010 году она входила в пятерку крупнейших девелоперских компаний России. После кризиса 20008 года у компании начались финансовые проблемы.

Летом 2017 года Полонский были признан виновным в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности и приговорён к пяти годам лишения свободы. Из-за истечения срока давности Полонского освободили в зале суда. Следствие установило, что с 2008 по 2009 года бизнесмен похитил более 2,6 млрд рублей у участников долевого строительства ЖК «Рублёвская ривьера» и «Кутузовская миля».

NEWS.ru писал, что Полонский решил заняться строительством так называемых сити-оазисов в Москве. По его словам, в качестве локации рассматриваться столичный район Крылатское.